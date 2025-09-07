शहडोल में स्कूल वैन से पुलिस ने जब्त की अवैध शराब, पुलिस को देखते ही भागा चालक

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। स्कूली वैन से शराब की तस्करी हो रही थी। सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही कर शराब का जखीरा जब्त किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एवं एक की तलाश पुलिस कर रही है। घटना देवलौंद थाना क्षेत्र के दादर गांव की है, जिसमें दस पेटी शराब मिली है। देवलौंद पुलिस गणेश विसर्जन में ड्यूटी कर रही थी, तभी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि स्कूली वैन में शराब की अवैध तस्करी की जा रही है।

पुलिस को देखकर घबरा गया चालक सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम दादर गांव रवाना हुई, तभी पुलिस को बुडवा मार्ग पर एक पीले रंग की स्कूली वैन आती दिखाई दी। वाहन क्रमांक एमपी 18 टी 3502 जिसमें वैष्णवी पब्लिक स्कूल बुढ़वा लिखा था। पुलिस को देखकर चालक घबरा गया। तभी पुलिस ने चारों तरफ से वाहन को घेर कर उसकी तलाशी ली, तो उसमें भारी मात्रा में शराब मिली है। पुलिस ने बताया कि वाहन की तलाशी के दौरान कुल 90 लीटर (500 सीसी) देशी प्लेन मदिरा को जब्त किया गया है।