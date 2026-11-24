नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। यहां जिस ढाबे से खाना-पीना मिलता है, उसी से पंचायत ने पूजा सामग्री खरीदने के नाम पर हजारों रुपये का भुगतान करा लिया। बिल में रूई की बत्ती, दीये, रिफाइंड तेल, रेवड़ी, अगरबत्ती, मोमबत्ती और नारियल जैसी सामग्री दर्ज है। सवाल यह है कि ढाबे पर भोजन के साथ अब पूजा सामग्री का कारोबार भी चल रहा है या पंचायत के खर्चों में कुछ और ही खेल है।

13 अक्टूबर 2026 को सामग्री की खरीदी दर्ज 13 अक्टूबर 2026 के बिल में न्यू सोनू यूपी ढाबा से सामग्री खरीदी दर्शाई गई है। रिकार्ड के मुताबिक 350 पैकेट रूई की बत्ती, 750 दीये, 15 लीटर रिफाइंड तेल सहित अन्य सामग्री की खरीदी दर्ज है। खर्च के गणित और कुल भुगतान की राशि में भी सवाल बिल में दीयों की दर 5 रुपये प्रति नग दर्शाई गई, लेकिन खर्च के गणित और कुल भुगतान की राशि में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत के रिकॉर्ड में करीब 10,400 रुपये का भुगतान दर्ज है। बिल में यह स्पष्ट नहीं है कि खरीदी किस कार्यक्रम या मद के तहत की गई।