शहडोल में किराए के मकान में कबाड़ का कारोबार, मेरठ का आरोपी हिरासत में; 20 लाख से ज्यादा का माल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली और सोहागपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कुदरी रोड स्थित कबाड़ के एक ठिकाने पर दबिश देकर 20 लाख रुपये से अधिक का माल बरामद किया है।

कुदरी रोड पर किराए के मकान में कबाड़ का कारोबार पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में सबमर्सिबल पंप, टुल्लू पंप, काॅपर वायर, इलेक्ट्राॅनिक उपकरण और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान मेरठ निवासी एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार कुदरी रोड पर किराए के मकान में कबाड़ का कारोबार संचालित किया जा रहा था।