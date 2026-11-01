शहडोल में सुरक्षा ड्यूटी छोड़ शराब के नशे में धुत ASI को ग्रामीणों ने पीटा, एसपी ने किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल: एक तरफ सरकार मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के जरिए आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ इसी अभियान में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई पर शराब के नशे में ग्रामीणों के साथ अभद्रता और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उसने जिला पंचायत सदस्य से भी बदतमीजी और हाथापाई की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।