मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'चोरों को अब भगवान का डर नहीं'... बुढार के काली मंदिर से बदमाश उड़ा ले गए हजारों रुपए से भरी दान पेटी

    MP News: जिले में चोरों को अब भगवान का भी डर नहीं है। बुढार के काली मंदिर में भी चोरी हो गई है। मंदिर के अंदर रखी दान पेटी पार कर दिए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और उसी आधार पर जांच कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 02:57:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 03:01:12 PM (IST)
    'चोरों को अब भगवान का डर नहीं'... बुढार के काली मंदिर से बदमाश उड़ा ले गए हजारों रुपए से भरी दान पेटी
    CCTV फुटेज में दिख रहा चोर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में चोरों को अब भगवान का भी डर नहीं है। बुढार के काली मंदिर में भी चोरी हो गई है। मंदिर के अंदर रखी दान पेटी पार कर दिए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और उसी आधार पर जांच कर रही है।

    पुलिस ने बताया कि बुढार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में स्थित काली मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर के गेट का ताला तोड़ कर घटना को अंजाम दिया गया है।

    इस मामले की शिकायत करते हुए देवेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि काली मंदिर के गेट में लगे ताले को तोड़कर चोरो ने मंदिर के अंदर रखी दो दान पेटी पार किया हैं। पीड़ित ने बताया कि मंदिर के अंदर दो दान पेटी रखी थी, जिसमें हजारों रुपए थे। पुलिस के अनुसार लगभग दस हजार रुपए की चोरी हुई है।

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है जल्दी चोरों को पकड़ा जाएगा।वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों का आतंक लगातार बुढार नगर में हावी होता जा रहा है। अब तो भगवान के घर को भी चोर नहीं छोड़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोर मंदिर के गेट में लगे ताले को तोड़ता नजर आ रहा है।

    यह भी पढ़ें- बस की छत पर बैठकर कोचिंग जाने को मजबूर छात्र, ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार; जरा सी चूक-सीधे मौत

    उसका एक साथी सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब चोर को पता लगा कि वह सीसीटीवी में कैद हो रहा है तो उसने बाद में कैमरे को ही तोड़ दिया है। बुढार थाना प्रभारी संजय जयसवाल ने बताया कि घटना हुई है।

    मंदिर से दो दान पेटी चोरी हुई है, जिसमें लगभग दस हजार रुपए नगद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें चोर का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है।हम आसपास में पता तलाश करवा रहे हैं, जल्द ही इस मामले में पुलिस खुलासा करेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.