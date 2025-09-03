'चोरों को अब भगवान का डर नहीं'... बुढार के काली मंदिर से बदमाश उड़ा ले गए हजारों रुपए से भरी दान पेटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में चोरों को अब भगवान का भी डर नहीं है। बुढार के काली मंदिर में भी चोरी हो गई है। मंदिर के अंदर रखी दान पेटी पार कर दिए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और उसी आधार पर जांच कर रही है।
पुलिस ने बताया कि बुढार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में स्थित काली मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर के गेट का ताला तोड़ कर घटना को अंजाम दिया गया है।
इस मामले की शिकायत करते हुए देवेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि काली मंदिर के गेट में लगे ताले को तोड़कर चोरो ने मंदिर के अंदर रखी दो दान पेटी पार किया हैं। पीड़ित ने बताया कि मंदिर के अंदर दो दान पेटी रखी थी, जिसमें हजारों रुपए थे। पुलिस के अनुसार लगभग दस हजार रुपए की चोरी हुई है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है जल्दी चोरों को पकड़ा जाएगा।वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों का आतंक लगातार बुढार नगर में हावी होता जा रहा है। अब तो भगवान के घर को भी चोर नहीं छोड़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोर मंदिर के गेट में लगे ताले को तोड़ता नजर आ रहा है।
उसका एक साथी सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब चोर को पता लगा कि वह सीसीटीवी में कैद हो रहा है तो उसने बाद में कैमरे को ही तोड़ दिया है। बुढार थाना प्रभारी संजय जयसवाल ने बताया कि घटना हुई है।
मंदिर से दो दान पेटी चोरी हुई है, जिसमें लगभग दस हजार रुपए नगद थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें चोर का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है।हम आसपास में पता तलाश करवा रहे हैं, जल्द ही इस मामले में पुलिस खुलासा करेगी।