'चोरों को अब भगवान का डर नहीं'... बुढार के काली मंदिर से बदमाश उड़ा ले गए हजारों रुपए से भरी दान पेटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में चोरों को अब भगवान का भी डर नहीं है। बुढार के काली मंदिर में भी चोरी हो गई है। मंदिर के अंदर रखी दान पेटी पार कर दिए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और उसी आधार पर जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि बुढार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में स्थित काली मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर के गेट का ताला तोड़ कर घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले की शिकायत करते हुए देवेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि काली मंदिर के गेट में लगे ताले को तोड़कर चोरो ने मंदिर के अंदर रखी दो दान पेटी पार किया हैं। पीड़ित ने बताया कि मंदिर के अंदर दो दान पेटी रखी थी, जिसमें हजारों रुपए थे। पुलिस के अनुसार लगभग दस हजार रुपए की चोरी हुई है।