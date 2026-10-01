'गलती होने पर गर्म चिमटे से जलाते हैं डॉक्टर दंपती', शहडोल में 8 वर्षीय बच्ची ने घर से भागकर लोगों से मांगी मदद

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल : शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 आशीर्वाद कॉलोनी में जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के घर में 8 साल की बच्ची के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। बुधवार शाम बच्ची रोते हुए मोहल्ले में पहुंची और लोगों से मदद की गुहार लगाई।
स्थानीय लोगों के अनुसार बच्ची उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली है। उसके माता-पिता नहीं हैं। आरोप है कि डॉक्टर दंपति करीब 5-6 माह पहले उसे बांदा से शहडोल लाए थे और घर में छोटी बच्ची की देखरेख के नाम पर रखा था। बच्ची का आरोप है कि उससे झाड़ू-पोछा और घर का काम कराया जाता था और विरोध करने पर मारपीट की जाती थी।
बच्ची ने डॉक्टर की पत्नी पर गर्म चिमटे और अन्य गर्म वस्तु से दागने का आरोप लगाया है। उसकी पीठ पर जलने और चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। मोहल्ले वालों ने उसे रोते देख पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को संरक्षण में लेकर थाने लाई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ बीआर प्रजापति को भी पूछताछ के लिए बुलाया । डॉक्टर ने बच्ची को अपनी पत्नी की रिश्तेदार बताते हुए कहा कि वह घूमने के लिए शहडोल आई है।
कोतवाली प्रभारी राघवेन्द्र तिवारी ने बताया कि बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। उसके परिजनों और बाल संरक्षण अधिकारियों को सूचना दी गई है। आरोपों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद ही होगी, जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
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