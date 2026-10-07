शहडोल प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप, आवासीय विद्यालय के 200 बच्चों ने कलेक्ट्रेट की ओर किया पैदल कूच, किसी को नहीं बताई वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जैतपुर विकासखंड के बिरौडी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के करीब 200 छात्र-छात्राएं बुधवार को अचानक स्कूल परिसर से निकलकर पैदल शहडोल की ओर कूच कर गए। बच्चे अपनी परेशानी सीधे कलेक्टर को बताने के लिए निकले हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के स्कूल से बाहर निकलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे सुबह से ही सड़क पर पैदल जाते हुए नजर आए। जब स्थानीय लोगों और मीडिया ने उनसे शहडोल जाने का कारण पूछा, तो बच्चों ने कोई विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया और एक ही बात दोहराई कि "हम अपनी बात सिर्फ कलेक्टर साहब से ही बताएंगे।"

मांगें पूरी नहीं होने से छात्र नाराज बच्चों के इस कदम के पीछे क्या वजह है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, सूत्रों की मानें तो विद्यालय में भोजन, हॉस्टल की व्यवस्था, शिक्षकों की कमी या अन्य सुविधाओं को लेकर बच्चे नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों से विद्यालय में अव्यवस्था की शिकायतें भी सामने आ रही थीं।