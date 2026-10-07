जबलपुर में करोड़ों की बिजली योजनाएं फेल, 50 से ज्यादा कॉलोनियों में बदहाल बिजली व्यवस्था, बांस-बल्ली के सहारे चल रही सप्लाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कई कॉलोनियों और बस्तियों में बिजली लाइन बांस-बल्ली के सहारे चल रही है। कहीं जर्जर खंभों पर तारों के गुच्छे लटक रहे हैं तो कहीं मीटर सड़क किनारे खुले में टंगे हैं।

कई इलाकों में तार इतने नीचे हैं कि राहगीरों के लिए करंट का खतरा बना हुआ है। आरडीएसएस जैसी योजनाओं में सब स्टेशन और बिजली लाइनों के सुधार पर राशि खर्च होने के बावजूद 50 से अधिक कॉलोनियों में समस्या कायम है। शहर में कई जगह ट्रांसफार्मर के नीचे व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।