शहडोल पुलिस ने पकड़ी कफ सिरप की खेप, दो तस्कर सहित 10.35 लाख रुपये का चोरी का सामान जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। नशे के कारोबार के खिलाफ शहडोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रीवा से लाई जा रही प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है। ब्यौहारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार की तलाशी ली और 50 शीशी ओएचएमएस फेंडीकफ सिरप बरामद किया है। प्रत्येक शीशी 100 एमएल की है। कुल 5 लीटर सिरप जब्त की गई।
पुलिस ने मौके से रीवा निवासी मिथलेश मिश्रा और ब्यौहारी निवासी विक्रांत वर्मा को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपित रीवा से सस्ते में सिरप खरीदकर ब्यौहारी में नशे के लिए ऊंचे दामों पर बेचते थे। दोनों के बीच वित्तीय लेनदेन के साक्ष्य भी मिले हैं।
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कार, 50 शीशी कफ सिरप और मोबाइल फोन सहित करीब 10 लाख 35 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। एसडीओपी ब्यौहारी ऋषभ झरिया ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है।