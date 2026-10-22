शहडोल पुलिस ने पकड़ी कफ सिरप की खेप, दो तस्कर सहित 10.35 लाख रुपये का चोरी का सामान जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। नशे के कारोबार के खिलाफ शहडोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रीवा से लाई जा रही प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है। ब्यौहारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार की तलाशी ली और 50 शीशी ओएचएमएस फेंडीकफ सिरप बरामद किया है। प्रत्येक शीशी 100 एमएल की है। कुल 5 लीटर सिरप जब्त की गई।

पुलिस ने मौके से रीवा निवासी मिथलेश मिश्रा और ब्यौहारी निवासी विक्रांत वर्मा को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपित रीवा से सस्ते में सिरप खरीदकर ब्यौहारी में नशे के लिए ऊंचे दामों पर बेचते थे। दोनों के बीच वित्तीय लेनदेन के साक्ष्य भी मिले हैं।