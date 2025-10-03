शहडोल की फुटबाॅल खिलाड़ी सुहानी कोल अपने साथी खिलाड़ियों व कोच के साथ निकल पड़ी जर्मनी के सफर पर

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। विचारपुर गांव में पिछले तीन साल से फुटबाल खेल रहीं सुहानी कोल का सपना पूरा होने जा रहा है। वह देश के नामी गिरामी फुटबाॅल खिलाडियों में जल्द ही शुमार होंगीं। शुक्रवार की रात 1.40 बजे दिल्ली से वह जर्मनी के लिए अपने साथी खिलाडियों व कोच के साथ भारत से जर्मनी के लिए रवाना होंगीं। ’नईदुनिया’ से बात करते हुए सुहानी काेल ने कहा है कि वह अपनी जर्मनी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
इन्होंने कहा कि जब मैं छह साल की थी तब अपने पिता को खो दिया था। मां ज्योति कोल के साथ नानी के घर विचारपुर आ गई थी। शहडोल के रेलवे स्कूल में पढाई के दौरान ही फुटबाॅल का अभ्यास शुरू किया और पिछले तीन साल से विचारपुर में फुटबाॅल खेल रही हूं।
सुहानी ने कहा कि कोच लक्ष्मी सहीस जिन्होंने मुझे फुटबाॅल खेल की बारीकियां सिखाईं आज उनके ही साथ जर्मनी जाने का अवसर मिला है। यहां पर 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक फुटबाल खेल की बारीकियां सीखने का मौका मिला है जो मेरे लिए गौरव का क्षण है।
विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के इस विशेष अवसर के लिए विचारपुर से कुल पांच खिलाड़ी और एक महिला प्रशिक्षक का चयन किया गया है। इनमें लक्ष्मी सहीस प्रशिक्षकाएं 31 वर्ष, सुहानी कोल खिलाड़ी 16 वर्ष ,सानिया कुशवाहा खिलाड़ी 14 वर्ष, प्रीतम कुमार खिलाड़ी 14 वर्ष, वीरेंद्र बैगा खिलाड़ी16 वर्ष एवं मनीष घसिया खिलाड़ीए 16 वर्ष के नाम शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि विचारपुर की फुटबॉल टीम को यह पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जुलाई 2023 को मन की बात कार्यक्रम में मिली थी। प्रधानमंत्री ने विचारपुर को ’मिनी ब्राजील’ के रूप में उल्लेखित किया था। इसके बाद जर्मनी के एक प्रतिष्ठित फुटबाल क्लब ने विचारपुर के पांच खिलाड़ियों और एक प्रशिक्षक को 4 से 12 अक्टूबर 2025 तक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया है।