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शहडोल बस स्टैंड पर पिता के सामने थमी बेटे की सांसें, भोपाल के डॉक्टरों ने कहा था कि फेफड़ा गल गया

कहते हैं हर पिता की इच्‍छा होती है कि जब प्राण त्‍यागे तो बेटा अर्थी को कंधा दे और अंतिम संस्‍कार करे, लेकिन शहडोल के बस स्टैंड इलाज कराकर लौट रहे एक ...और पढ़ें

By Vinod ShuklaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 04:09:45 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 04:09:45 PM (IST)
शहडोल बस स्टैंड पर पिता के सामने थमी बेटे की सांसें, भोपाल के डॉक्टरों ने कहा था कि फेफड़ा गल गया
शहडोल के बस स्टैंड पर ही सीधी जाने के लिए वाहन का इंतजार करते शेषमणि कोल। नईदुनिया

HighLights

  1. शुभम राज कोल भोपाल में पढ़ाई करता था
  2. इलाज कराकर घर लौट रहा था पिता
  3. गंभीर बीमार से बचाने की उम्मीद टूटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। गंभीर बीमार बेटे को बचाने की उम्मीद लेकर शहडोल आया पिता बस स्टैंड पर ही बेबस रह गया। इलाज के बाद घर लौटते समय 18 वर्षीय बेटे की मौत हो गई।

शुभम राज कोल भोपाल में पढ़ाई कर रहा था

मठी थाना सीधी निवासी शेषमणि कोल ने बताया कि बेटा शुभम राज कोल भोपाल में पढ़ाई कर रहा था और लंबे समय से बीमार था। वह उसे लेने भोपाल गया। भोपाल से ट्रेन से ब्यौहारी और वहां से बस से शहडोल स्थित विजय किरन अस्पताल में इलाज के लिए लाया।

दवाएं देकर घर जाने को कह दिया

डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि फेफड़ा गल गया है। दवाएं देकर उपचार के बाद घर जाने को कह दिया। शेषमणि बेटे को लेकर शहडोल बस स्टैंड पर सीधी जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था, तभी शुभम की सांस थम गईं।


किसी तरह का आरोप नहीं लगाया

पिता ने डॉक्टरों पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है। घटना के बाद वह बस स्टैंड पर ही वाहन का इंतजार कर रहा है। उसने फोन कर वाहन बुलाया है, जिससे शव को घर ले जाया जा सके।

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