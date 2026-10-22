शहडोल बस स्टैंड पर पिता के सामने थमी बेटे की सांसें, भोपाल के डॉक्टरों ने कहा था कि फेफड़ा गल गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। गंभीर बीमार बेटे को बचाने की उम्मीद लेकर शहडोल आया पिता बस स्टैंड पर ही बेबस रह गया। इलाज के बाद घर लौटते समय 18 वर्षीय बेटे की मौत हो गई।

शुभम राज कोल भोपाल में पढ़ाई कर रहा था

मठी थाना सीधी निवासी शेषमणि कोल ने बताया कि बेटा शुभम राज कोल भोपाल में पढ़ाई कर रहा था और लंबे समय से बीमार था। वह उसे लेने भोपाल गया। भोपाल से ट्रेन से ब्यौहारी और वहां से बस से शहडोल स्थित विजय किरन अस्पताल में इलाज के लिए लाया।