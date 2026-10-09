शहडोल में रिश्वत के वीडियो पर एएसआई और लापरवाही पर हेड कांस्टेबल को एसपी ने किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार अग्रवाल ने संदिग्ध आचरण और अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोहागपुर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक जवाहरलाल राय को मालवाहक वाहन चालक से कथित तौर पर रुपये लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किया गया है।

उन्हें थाना ब्यौहारी से संबद्ध किया गया है। वायरल वीडियो में एएसआई हाईवे पर भूसे की बोरियों से लदे पिकअप वाहन को रोककर चालक से बातचीत करते और कथित तौर पर रुपये लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस विभाग में चर्चा में आ गया। कुछ पुराने वीडियो में भी मालवाहक वाहनों को रोकते हुए दिखाई देने के दावे किए जा रहे है।