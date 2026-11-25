नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के ब्यौहारी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। यहां हाॅस्टल में रहकर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र रात में स्कूल की बाउंड्री फांदकर बाहर निकल गया।

विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप

सुबह विद्यार्थियों की गणना में उसके गायब मिलने पर विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। छात्र जयसिंहनगर थाना क्षेत्र का निवासी है।

पूरे विद्यालय परिसर में तलाश की गई

रात में छात्रावास में विद्यार्थियों की गणना के समय छात्र मौजूद था। इसके बाद वह कब और कैसे परिसर से बाहर गया, किसी को पता नहीं चला। सुबह दोबारा गणना में उसके गायब मिलने पर पहले हास्टल और फिर पूरे विद्यालय परिसर में तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला।