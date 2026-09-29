नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के सन्नौसी बांध में नहाने गए 14 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मंगलवार सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।
परिजनों ने किशोर की मौत को लेकर संदेह जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस के अनुसार, आशिक पटेल (14) अपने दोस्तों के साथ सोमवार को सन्नौसी बांध में नहाने गया था।
कुछ समय तक उसके सभी साथ देखते रहे बाद उसके दोस्त लौट गए, लेकिन आशिक घर नहीं पहुंचा। शाम तक उसकी तलाश शुरू की गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और खोजबीन की। पुलिस ने आशिक के दोस्तों से पूछताछ की।
दोस्तों ने बताया कि सभी लोग बांध के पानी में नहा रहे थे। इसी दौरान आशिक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देखकर दोस्त घबरा गए और वहां से चले गए। दोस्तों ने न तो अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी और न ही आशिक के परिवार को बताया।
जब देर शाम तक आशिक घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने उसकी तलाश तेज की। पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद दोस्तों से पूछताछ की गई, तब बालक के डूबने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचित किया।
मंगलवार सुबह रेस्क्यू दल ने बांध में तलाश शुरू की और बालक का शव बरामद कर लिया।परिजनों ने बालक की मौत को लेकर संदेह जताया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मर्ग कायम किया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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