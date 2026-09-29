नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के सन्नौसी बांध में नहाने गए 14 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मंगलवार सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई।

संदेह जताते हुए मामले की जांच की मांग परिजनों ने किशोर की मौत को लेकर संदेह जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस के अनुसार, आशिक पटेल (14) अपने दोस्तों के साथ सोमवार को सन्नौसी बांध में नहाने गया था। पुलिस ने आशिक के दोस्तों से पूछताछ की कुछ समय तक उसके सभी साथ देखते रहे बाद उसके दोस्त लौट गए, लेकिन आशिक घर नहीं पहुंचा। शाम तक उसकी तलाश शुरू की गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और खोजबीन की। पुलिस ने आशिक के दोस्तों से पूछताछ की।