नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। न्यू बस स्टैंड स्थित राम कंप्यूटर्स एंड फोटोकापी के संचालक मोहन लाल यादव ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपने बैंक खाते पर लगी रोक हटाने और संदिग्ध लेन-देन की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

अपना पक्ष रखने का अवसर देने का भी अनुरोध उन्होंने जांच में अपना पक्ष रखने का अवसर देने का भी अनुरोध किया है। आवेदन के अनुसार, 13 नवंबर को उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने बताया कि उसकी मां का ऑपरेशन होना है और उसे तत्काल नकद राशि की जरूरत है। उसने गूगल पे से भुगतान कराने की बात कही।

गूगल पे खाते में 90,888 रुपये भेजे उसी दिन एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से मोहन लाल यादव के गूगल पे खाते में 90,888 रुपये भेजे गए।आवेदक के मुताबिक, वह उस व्यक्ति के साथ बैंक के एटीएम गया। वहां बंधन बैंक के एटीएम से 40,000 रुपये और एसबीआई एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर बंधन बैंक के एटीएम से ही 40,000 रुपये निकाले। फिर दुकान पर अपने भाई के एसबीआई एटीएम से 10,000 रुपये नकद निकालकर उस व्यक्ति को दे दिए। इसे सामान्य व्यावसायिक लेन-देन समझा यादव का कहना है कि उस समय उन्हें रकम के साइबर अपराध या धोखाधड़ी से जुड़े होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने ग्राहक के अनुरोध पर इसे सामान्य व्यावसायिक लेन-देन समझा। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि साइबर शिकायत के चलते उनका बैंक खाता होल्ड (फ्रीज) कर दिया गया है, जिससे खाते का सामान्य उपयोग प्रभावित हो रहा है।