जान देकर निभाई दोस्ती: MP में आत्महत्या के प्रयास और बचाने की कोशिश में दो युवकों की ट्रेन से कटकर दुखद मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल: शहर कोतवाली क्षेत्र के मुरना रेलवे पुल के ऊपर ट्रैक पर गुड्स ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती शहडोल निवासी सुरेश सोनी रेलवे ट्रैक पर आत्म हत्या करने जा रहा था और उसे बचाने उसका दूर का भाई व मित्र सचिन सोनी बचाने के लिए पीछे-पीछे चला। सुरेश रेलवे ट्रैक पर लेट गया था और उसे ट्रैक से हटाने के लिए सचिन प्रयास कर रहा था। उसी दौरान कटनी से शहडोल की ओर आ रही मालगाड़ी की चपेट में दोनों आ गए, जिसमें सचिन की घटना स्थल पर मौत हो गई और सुरेश को गंभीर चोट लगी।
स्टेशन मास्टर की सूचना पर रेलवे की टीम सुरेश को जिला अस्पताल लेकर गई, लेकिन हालत गंभीर हाेने के कारण प्राथमिक उपचार देकर जबलपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। जबलपुर ले जाते समय रास्ते में उमरिया के पास मौत हो गई है। GRP थाना प्रभारी आरएम झरिया ने बताया कि अपने दोस्त को बचाने में पहले सचिन की मौत हुई है और बाद में उसके दोस्त सुरेश ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मौत मालगाड़ी की टक्कर से हुई है।
थाना प्रभारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार की देर रात लगभग 3.00 बजे की है। दोनों मृतक दुर्गा पंडाल में थे और किसी बात से सुरेश नाराज हो गया और पैदल आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पहुंच गया। सुरेश ने अपने साथी सचिन से कहा कि वह अब जीना नहीं चाहता, जिसे समझाने की कोशिश सचिन ने की लेकिन सुरेश नहीं माना। सुरेश के पीछे-पीछे सचिन भी चल पड़ा और मुड़ना नदी पुल के ऊपर स्थित रेलवे ट्रैक में पहुंच गए और उसी समय मालगाड़ी आई जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है।
जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी कि ऐसी कौन सी बात जिसके कारण दो युवकों की जान चली गई। बुधवार को पीएम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया है। अपने दोस्त के बचाने में सचिन की जान गई और फिर दोस्त की भी मौत हो गई।मालगाड़ी के चालक ने स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद जीआरपी को सूचना मिलने पर वहां पुलिस पहुंच गई और वैधानिक कार्रवाई किया।
