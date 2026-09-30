वहां के सिविल अस्पताल के सामने करीब दो मीटर गहरा गड्ढा खोदकर लाइन सुधार का काम चल रहा था, तभी पास स्थित नाली की दीवार भरभराकर गड्ढे में काम कर रहे मजदूर पर गिर गई। मलबे में दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के ब्यौहारी में बीएसएनएल की केबल लाइन सुधारने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई।

रामसेवक सोंधिया निवासी रीवा को बीएसएनएल कर्मचारी काम के लिए ब्यौहारी लेकर आए थे। देर रात केबल में तकनीकी खराबी आने पर अस्पताल के सामने गड्ढा खोदकर सुधार कार्य शुरू किया गया। रामसेवक गड्ढे में उतरकर काम कर रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया।

काॅलेज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया

साथी कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। स्वजन शव लेकर रीवा पहुंचे और काॅलेज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया।

काम के लिए ले गई फिर मौत की सूचना दी

परिजनों का आरोप है कि कंपनी उसे घर से काम के लिए ले गई थी और बाद में मौत की सूचना दी। उन्होंने कंपनी की भूमिका की जांच की मांग की है।

जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई

पुलिस के समझाने और जांच के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। ब्यौहारी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।