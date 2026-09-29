बाणसागर डैम तैरकर शहडोल के ब्यौहारी पहुंचा जंगली हाथी, लोग घरों में दुबके; 24 दिन से कर रहा परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के उत्तर वनमंडल के वन परिक्षेत्र पश्चिमी ब्यौहारी में एक जंगली नर हाथी की दस्तक से ग्रामीणों में डर फैल गया है। हाथी मैहर जिले की सीमा से लगे बाणसागर डैम के बैकवाटर और सोन नदी को पार करते हुए जिले की सीमा में प्रवेश किया है। करीब 24 दिन से परेशानी में डाल रखा है।

रेस्क्यू कर निगरानी के लिए काॅलर लगाया था टीम ने हाथी के पानी में तैरकर नदी पार करने का वीडियो भी सामने आया है। यह वही नर हाथी है, जिसका कुछ समय पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (बीटीआर) की टीम ने रेस्क्यू कर निगरानी के लिए काॅलर लगाया था। इसकी मौजूदगी अमरपाटन और मैहर क्षेत्र में देखी गई थी वह लगातार क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हाल ही में इसकी मौजूदगी अमरपाटन और मैहर क्षेत्र में देखी गई थी। हाथी अपने पुराने कारिडोर से सफर तय करते हुए बाणसागर बैकवाटर में उतरा है। पपौंध थाना क्षेत्र के कई गांवों से होता हुआ गुजरा स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह हाथी ने पानी पार किया वहां की गहराई करीब 30 फीट है। नदी पार करने के बाद हाथी पपौंध थाना क्षेत्र के कई गांवों से होता हुआ गुजरा है। हाथी के गांव के नजदीक पहुंचते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई।