108 फीट ऊंचा शिखर, 220 यज्ञशालाएं, नलखेड़ा में 55 एकड़ क्षेत्र में आकार लेगा मां बगलामुखी देवी लोक

नईदुनिया न्यूज, नलखेड़ा (आगर मालवा) : आस्था के प्रमुख केंद्र नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर को भव्य धार्मिक परिसर के रूप में विकसित करने की दिशा में सोमवार को कदम बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां बगलामुखी देवी लोक का भूमि पूजन किया।

55 एकड़ में विकसित होने वाले इस देवी लोक के प्रथम चरण पर 85.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का सबसे प्रमुख आकर्षण 108 फीट ऊंचा मंदिर शिखर होगा। इसके साथ 220 यज्ञशालाएं, गोशाला, कॉरिडोर और श्रद्धालुओं के आवागमन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

जिस पुलिया पर दुर्घटना हुई थी, उसे नए सिरे से बनाया जाएगा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदिर के रास्ते में जिस पुलिया पर दुर्घटना हुई थी, उसे नए सिरे से बनाया जाएगा। दुर्घटना के कारण बहुत बूरा लगा। हमने कहा इसका निदान होना चाहिए। नई पुलिया बनाकर मार्ग को पर्याप्त चौड़ा किया जाएगा, जिससे हादसा होने का काम ही नही रहने वाला। मंदिर तक आने-जाने के लिए नए फोरलेन मार्ग भी बनेगा, इसका भी भूमिपूजन भी किया गया है। साथ ही मां बगलामुखी धाम तक पहुंच आसान बनाने के लिए नया बायपास बनाया जा रहा है।

सनातन यात्रा पर दिग्विजय सिंह को घेरा

मुख्यमंत्री ने सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी घेरा। उन्होंने नाम लिए बिना सत्य सनातन यात्रा पर तंज कसा। कहा, हम वह लोग नहीं हैं, जो पहले चंदा दे दें, बाद में चंदे की वापस मांग करें और ढोंग करें कि हम यात्रा निकाले। डूब मरना चाहिए ऐसी भावना वालों को।