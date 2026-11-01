शाजापुर में दिव्यांग बेटे के ठीक होने की उम्मीद में गंवाए 10.75 लाख रुपये, झांसा देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, शुजालपुर (शाजापुर) : दिव्यांग बेटे को पूजा-पाठ के जरिए ठीक करने का झांसा देकर एक बुजुर्ग से 10 लाख 75 हजार रुपये ठगने के मामले में मंडी पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से ठगी की रकम और वारदात में इस्तेमाल में लाई गई कार भी जब्त कर ली है।

मामले में 19 सितंबर 2026 को देहंडी निवासी 75 वर्षीय विजय बामनिया पिता माधव सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को एक महिला साड़ी बेचने के बहाने उनके घर पहुंची। महिला ने उनके दिव्यांग बेटे को देखकर पूजा-पाठ से ठीक करने का दावा किया और इसके लिए चार लाख रुपये मांगे।