MP के शाजापुर जिले में चार बच्चों का स्कूल, दो टीचर; फिर भी क्लास में सन्नाटा

संतोष दशेरिया, नईदुनिया, शाजापुर। शाजापुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पचोला हरनाथ का प्राथमिक विद्यालय सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है, जहां चार बच्चों के लिए दो शिक्षिकाएं तैनात हैं, लेकिन कक्षाओं में बच्चे ही नहीं हैं। हालत यह है कि विभागीय निरीक्षण में चारों विद्यार्थी गायब मिले और कक्षाओं में पढ़ाई के बजाय सन्नाटा मिला।

इसके बाद शिक्षिकाओं को दूसरी शालाओं में भेजने के आदेश हुए, लेकिन आरोप है कि हाजिरी फिर भी पुरानी शाला में ही लगती रही। गांव में करीब 40 से 50 परिवार रहते हैं और 50 से अधिक बच्चे हैं। इसके बावजूद सरकारी प्राथमिक विद्यालय में केवल चार बच्चों के नाम दर्ज हैं। इनमें तीन पहली और एक बालिका तीसरी कक्षा में है।

पिछले वर्ष यहां 13 बच्चे दर्ज थे। जिला परियोजना समन्वयक राजेंद्र शिप्रे ने छह अगस्त 2026 को विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान रजिस्टर में चार बच्चों के नाम मिले, लेकिन एक भी उपस्थित नहीं था।

इसके बाद विभाग ने शिक्षिका चंद्रलेखा नागर को प्राथमिक विद्यालय पिपल्यागोपाल और अलका भाटी को प्राथमिक विद्यालय कांजा में शैक्षणिक कार्य करने के आदेश दिए। आरोप है कि दोनों शिक्षिकाएं पुराने स्कूल से ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करती रहीं।

घटना से उठते सवाल

स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार घटती रही, लेकिन विभाग ने समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया?

जर्जर भवन और पढ़ाई के माहौल की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ?

चारों बच्चों की लगातार अनुपस्थिति की निगरानी किसने की?

दूसरी शाला में भेजे जाने के बाद पुरानी शाला में उपस्थिति कैसे दर्ज होती रही?

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प्राचार्य से जानकारी मांगी गई

स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति शून्य मिलने पर दोनों शिक्षिकाओं की शैक्षणिक व्यवस्था पहले ही अन्य स्कूलों में कर दी गई थी। इसके बावजूद वे वहां पढ़ाने क्यों नहीं गईं, इस संबंध में प्राचार्य से जानकारी मांगी गई है। - राजेंद्र शिप्रे, जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी)

विद्यार्थियों की संख्या कम हुई