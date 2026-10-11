आगर-मालवा में भी वोट चोरी का आरोप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा : एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया के दौरान आगर में मतदाता सूची से एक ही परिवार के पांच सदस्यों के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की बात कही है। भटनागर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन नहीं किया जा रहा है।

भटनागर के अनुसार, आगर निवासी शेर बहादुर सोनी, उनकी पत्नी सरस्वती सोनी, बेटे कमल सोनी और मोहन सोनी तथा बहू पार्वती सोनी के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उनका दावा है कि सोनी परिवार लंबे समय से आगर में निवास कर रहा है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान निर्धारित प्रपत्र भरने के साथ वर्ष 2003 से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में नहीं रहे।