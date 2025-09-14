MP में भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला ड्रग तस्कर, पार्टी ने किया सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में भाजपा के एक पदाधिकारी के दो वाहनों से पुलिस ने ड्रग बनाने की मशीन, 9.250 किलो केटामाइन, छह ग्राम एमडी ड्रग व अमोनियम क्लोराइड पाउडर जब्त किया। शुक्रवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता फरार हो गया। पुलिस ने भाजपा नेता के दो साथियों को गिरफ्तार कर उसके घर व ठिकानों पर भी छानबीन की।

उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8 और 22 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं, शनिवार को भाजपा ने आरोपित नेता राहुल आंजना को पार्टी के तनोड़िया मंडल उपाध्यक्ष पद से हटाने हुए प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया। यह अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर की गई।