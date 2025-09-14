मेरी खबरें
    MP में भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष निकला ड्रग तस्कर, पार्टी ने किया सस्पेंड

    MP News: मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में भाजपा के एक पदाधिकारी के दो वाहनों से पुलिस ने ड्रग बनाने की मशीन, 9.250 किलो केटामाइन, छह ग्राम एमडी ड्रग व अमोनियम क्लोराइड पाउडर जब्त किया। शुक्रवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता फरार हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 07:41:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 07:41:42 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले में भाजपा के एक पदाधिकारी के दो वाहनों से पुलिस ने ड्रग बनाने की मशीन, 9.250 किलो केटामाइन, छह ग्राम एमडी ड्रग व अमोनियम क्लोराइड पाउडर जब्त किया। शुक्रवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता फरार हो गया। पुलिस ने भाजपा नेता के दो साथियों को गिरफ्तार कर उसके घर व ठिकानों पर भी छानबीन की।

    उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8 और 22 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं, शनिवार को भाजपा ने आरोपित नेता राहुल आंजना को पार्टी के तनोड़िया मंडल उपाध्यक्ष पद से हटाने हुए प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया। यह अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर की गई।

    पुलिस ने भाजपा नेता के ठिकानों पर दबिश दी

    पुलिस ने आरोपित भाजपा नेता राहुल आंजना के घर और ठिकानों पर भी दबिश दी। छानबीन में संदिग्ध दस्तावेज, बैंक रिकार्ड और मोबाइल डेटा मिले हैं। मोबाइल काल डिटेल और बैंक खातों में दो साल से बेहिसाब लेन-देन की जानकारी मिली है। पुलिस ने भाजपा नेता के दो सहयोगी ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह आंजना को गिरफ्तार किया है।

    चल रहा था कई करोड़ों का कारोबार

    पुलिस के अनुसार, एक किलो केटामाइन से लगभग 10 किलो एमडी (मेफेड्रोन) तैयार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में अमोनियम नाइट्रेट और स्प्रिट का उपयोग होता है यानी बरामद माल के आधार पर यह पूरा नेटवर्क कई करोड़ का कारोबार कर रहा था।

