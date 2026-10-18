शेर, चीता, तेंदुए का भोजन बनाने के लिए शाजापुर में हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर पकड़े कृष्ण मृग, अब तक 537 को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : जिले में नौ अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका की टीम की मदद से वन विभाग द्वारा कृष्ण मृग पकड़कर अन्यत्र भेजे जाने का अभियान चल रहा है। 31 अक्टूबर तक यह अभियानि चलेगा। जिसमें कुल दो हजार कृष्ण मृग पकड़कर अन्यत्र भेजे जाने का लक्ष्य है। अभियान में अब तक सात बार में 537 कृष्ण मृग पकड़कर विभिन्न अभ्यारण्य में भेजे जा चुके हैं।

शनिवार को शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टिटवास में 49 कृष्णमृगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। जबकि शुक्रवार को यहां से 109 कृष्णमृग पकड़कर स्थांतरित किए गए थे। इस प्रकार ग्राम टिटवास में दो दिन में कुल 158 कृष्ण मृग का रेस्क्यू किया है। अभियान उका द्देश्य मानव–वन्यप्राणी द्वंद्व एवं फसलों को होने वाली क्षति को कम करना है। इसके साथ ही कृष्ण मृगों को सुरक्षित तरीके से उपयुक्त वन्य आवास में स्थानांतरित करना है। हालांकि स्थानांतरण के बाद वह शेर, चीता, तेंदुआ व अन्य मासाहारी वन्यजीवों के भोजन बनेंगे।