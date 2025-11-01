Helicopter से नीलगायों की 'हांक', 8 नीलगाय को और पकड़ा, अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय पकड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। किसानों की फसल सुरक्षा हेतु जिले में नीलगाय और कृष्णमृग पकड़ने का विशेष अभियान तेजी से जारी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम एवं मध्य प्रदेश वन विभाग के संयुक्त प्रयास से हेलिकॉप्टर और बोमा तकनीक का उपयोग करते हुए यह देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।

अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय भेजे शनिवार को शाजापुर तहसील के लाहौरी बड़ला गांव में बोमा स्थापित कर विभिन्न गांवों से कुल 08 नीलगाय को सुरक्षित रूप से खेतों से पकड़ा गया। पकड़े गए वन्य प्राणियों को वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़ा जा रहा है। अभियान के दौरान अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय भेजे जा चुके हैं, जिससे किसानों को फसल नुकसान से प्रभावी राहत मिलने की उम्मीद है।