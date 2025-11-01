मेरी खबरें
    Helicopter से नीलगायों की 'हांक', 8 नीलगाय को और पकड़ा, अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय पकड़े

    MP News: किसानों की फसल सुरक्षा हेतु जिले में नीलगाय और कृष्णमृग पकड़ने का विशेष अभियान तेजी से जारी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम एवं मध्य प्रदेश वन विभाग के संयुक्त प्रयास से हेलिकॉप्टर और बोमा तकनीक का उपयोग करते हुए यह देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।

    By santosh dasheriya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 10:53:12 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 10:53:12 PM (IST)
    नीलगाय पकड़ने के दौरान टीम।

    HighLights

    1. हेलिकॉप्टर और बोमा तकनीक से 8 नीलगाय को खेतों से पकड़ा
    2. अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय भेजे जा चुके गए
    3. किसानों को फसल नुकसान से प्रभावी राहत मिलने की उम्मीद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। किसानों की फसल सुरक्षा हेतु जिले में नीलगाय और कृष्णमृग पकड़ने का विशेष अभियान तेजी से जारी है। दक्षिण अफ्रीका की टीम एवं मध्य प्रदेश वन विभाग के संयुक्त प्रयास से हेलिकॉप्टर और बोमा तकनीक का उपयोग करते हुए यह देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।

    अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय भेजे

    शनिवार को शाजापुर तहसील के लाहौरी बड़ला गांव में बोमा स्थापित कर विभिन्न गांवों से कुल 08 नीलगाय को सुरक्षित रूप से खेतों से पकड़ा गया। पकड़े गए वन्य प्राणियों को वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़ा जा रहा है। अभियान के दौरान अब तक 501 कृष्णमृग और 67 नीलगाय भेजे जा चुके हैं, जिससे किसानों को फसल नुकसान से प्रभावी राहत मिलने की उम्मीद है।


    दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों के साथ चल रहा है काम

    अभियान की मानिटरिंग अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एल कृष्णमूर्ति और मुख्य वन संरक्षक उज्जैन एमआर बघेल द्वारा की गई। वन विभाग का विशेष प्रशिक्षित दल दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों के साथ सतत कार्य कर रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि अभियान के दौरान हेलिकॉप्टर हांका प्रक्रिया में वन्यजीवों के पीछे न भागें तथा रास्तों पर अनावश्यक वाहन न चलाएं। यह अभियान नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जारी रहेगा।

