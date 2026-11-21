नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। एबी रोड स्थित गैस गोडाउन क्षेत्र में शुक्रवार रात आयोजित विवाह समारोह में विवाद हो गया। मामला इतना गरमाया कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने बरातियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करा दिया और दुल्हन को विदा करने से इनकार कर दिया। शनिवार दोपहर तक भी दूल्हा पक्ष के लोग शाजापुर में रहे और पुलिस से उचित कार्रवाई कर दुल्हन को विदा कराने की गुहार लगाते रहे। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए।

फेरे के बाद कपड़ों की मांग को लेकर मारपीट का आरोप बरात उज्जैन से शाजापुर आई थी। दुल्हन के चाचा सुनील पेंटर का कहना है कि बरात आने के बाद से ही अनबन हो रही थी। फेरे होने के बाद दूल्हे ने उग्र रूप ले लिया। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। मारपीट शुरू की, मुझे मारा और अन्य लोगों को भी पीटा। वे सौ जोड़ कपड़ों के लिए अड़े रहे। कहा- कपड़े दे दो या कपड़ों के पैसे दे दो।