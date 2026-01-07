भाजपा विधायक को धमकी, कांग्रेसी ने लिखा तेरे को मारूंगा, चाहे हजारों करोड़ रुपये लग जाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर/मोरटाकेवड़ी। जिले के कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी को कांग्रेस कार्यकर्ता हरिओम पटेल ने जान से मारने की धमकी और गालियां देने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपित की तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपित पूर्व में भी विधायक के लिए इंटरनेट पर विवादित पोस्ट कर चुका है।

कांग्रेस कार्यकर्ता पटेल ने भाजपा कार्यकर्ता मनोज द्वारा की इंटरनेट पर की गई पोस्ट पर कमेंट करते हुए विधायक के लिये लिखा की सबसे बड़ा बेईमान का... घनश्याम चंद्रवंशी, इसके बाद गालियां लिखी। इसके बाद फिर एक पोस्ट कांग्रेसी हरिओम ने की जिसमें विधायक को धमकी देते हुए लिखा कि तेरे को मारूंगा, चाहे हजारों करोड़ रुपये लग जाएं और जरूर मारूंगा। इसके बाद भी अपशब्द लिखे।

घनश्याम चंद्रवंशी मामले में भाजपा कार्यकर्ता, विधायक समर्थक मनोज पुत्र नन्नूलाल सोनानिया निवासी अरनियाकलां ने अवंतिपुर बड़ोदिया थाने में शिकायत की जिस पर पुलिस ने हरिओम पुत्र पूरणलाल पटेल निवासी ग्राम तिलावद के खिलाफ आइटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। विधायक को दी गई धमकी और गालियों को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी फैल गई। जिसे विधायक चंद्रवंशी ने संयम दिखाते हुए संभाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने को कहा। बोले कानून अपना काम करेगा। श्रद्धांजलि से संबंधित पोस्ट पर किया कमेंट शिकायत के अनुसार मंगलवार को मनोज ने अपनी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में अरनियाकलां में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री करणसिंह वर्मा, विधायक घनश्याम चंद्रवंशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीप्रसाद ठेकेदार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिक्र था।