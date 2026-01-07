मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भाजपा विधायक को धमकी, कांग्रेसी ने लिखा तेरे को मारूंगा, चाहे हजारों करोड़ रुपये लग जाएं

    पोस्ट पर कमेंट करते हुए विधायक के लिये लिखा की सबसे बड़ा बेईमान का... घनश्याम चंद्रवंशी, इसके बाद गालियां लिखी। इसके बाद फिर एक पोस्ट कांग्रेसी हरिओम ...और पढ़ें

    By Mohit VyasEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 09:11:17 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 09:23:03 PM (IST)
    भाजपा विधायक को धमकी, कांग्रेसी ने लिखा तेरे को मारूंगा, चाहे हजारों करोड़ रुपये लग जाएं
    भाजपा विधायक को कांग्रेसी ने सोशल मीडिया पर कहे अपशब्‍द।

    HighLights

    1. अवंतिपुर बड़ोदिया थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज
    2. कार्यकर्ता हरिओम पटेल ने जान से मारने की धमकी दी।
    3. वह पहले भी विधायक के लिए विवादित पोस्ट कर चुका है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर/मोरटाकेवड़ी। जिले के कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी को कांग्रेस कार्यकर्ता हरिओम पटेल ने जान से मारने की धमकी और गालियां देने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपित की तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपित पूर्व में भी विधायक के लिए इंटरनेट पर विवादित पोस्ट कर चुका है।

    कांग्रेस कार्यकर्ता पटेल ने भाजपा कार्यकर्ता मनोज द्वारा की इंटरनेट पर की गई पोस्ट पर कमेंट करते हुए विधायक के लिये लिखा की सबसे बड़ा बेईमान का... घनश्याम चंद्रवंशी, इसके बाद गालियां लिखी। इसके बाद फिर एक पोस्ट कांग्रेसी हरिओम ने की जिसमें विधायक को धमकी देते हुए लिखा कि तेरे को मारूंगा, चाहे हजारों करोड़ रुपये लग जाएं और जरूर मारूंगा। इसके बाद भी अपशब्द लिखे।


    naidunia_image

    घनश्याम चंद्रवंशी

    मामले में भाजपा कार्यकर्ता, विधायक समर्थक मनोज पुत्र नन्नूलाल सोनानिया निवासी अरनियाकलां ने अवंतिपुर बड़ोदिया थाने में शिकायत की जिस पर पुलिस ने हरिओम पुत्र पूरणलाल पटेल निवासी ग्राम तिलावद के खिलाफ आइटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है।

    विधायक को दी गई धमकी और गालियों को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी फैल गई। जिसे विधायक चंद्रवंशी ने संयम दिखाते हुए संभाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने को कहा। बोले कानून अपना काम करेगा।

    श्रद्धांजलि से संबंधित पोस्ट पर किया कमेंट

    शिकायत के अनुसार मंगलवार को मनोज ने अपनी फेसबुक आईडी से एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में अरनियाकलां में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री करणसिंह वर्मा, विधायक घनश्याम चंद्रवंशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीप्रसाद ठेकेदार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिक्र था।

    गत वर्ष भी हुआ था विवाद

    गत वर्ष अप्रैल 2025 में भी कांग्रेस कार्यकर्ता पटेल ने विधायक चंद्रवंशी द्वारा इंटरनेट पर की पोस्ट पर कमेंट किया था। कमेंट से नाराज विधायक चंद्रवंशी ने पटेल को फोन कर खरीखोटी सुना दी थी। जिसका आडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। कमेंट को लेकर गांव के ही भाजपा से जुड़े तीन लोगों ने अवंतिपुर बड़ोदिया थाने की तिलावद चौकी पर लिखित आवेदन दिया। जिस पर पुलिस ने हरिओम पर प्रतिबंधात्मक धारा में कार्रवाई कर जेल भेजा था। हरिओम पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने भी अवंतिपुर बड़ोदिया थाना पहुंचकर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की थी। अब एक बार फिर पटेल द्वारा इंटरनेट पर विवादित पोस्ट से मामला गर्मा गया है।

    विधायक ने यह की पोस्ट

    कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा की गई पोस्ट के बाद विधायक चंद्रवंशी ने संयम दिखाया और कार्यकर्ताओं को कहा कि कानून अपना काम करेगा। कृप्या कार्यकर्ता शांति बनाएं रखें। मां-बहन के लिए अभद्र टिप्पणी करना कांग्रेस के संस्कार, हमारे प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिये भी अभद्र भाषा का उपयोग कई बार किया इन लोगों ने, इनके संस्कार ऐसे ही हैं शायद। उन्होंने यह बात इंटरनेट पर पोस्ट कर कही। जबकि बीते वर्ष विधायक ने पटेल को फोन करके फटकार लगा दी थी।

    केस दर्ज किया है

    विवादित कमेंट पोस्ट करने पर ग्राम तिलावद निवासी हरिओम पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    ब्रजेश मिश्रा, टीआई अवंतिपुर बड़ोदिया थाना

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.