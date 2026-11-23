नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। साईं मंदिर के पीछे स्थित झील क्षेत्र में बड़ी संख्या में कौओं की असामयिक मौत और कुछ के मूर्छित अवस्था में मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने पहुंचकर मृत एवं बीमार कौओं के सैंपल एकत्रित किए हैं। इन्हें जांच के लिए भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी (एनआईएचएसएडी) भेजा गया है।

फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इधर, संभावित संक्रमण की रोकथाम और आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों, पोल्ट्री फार्म संचालकों, चिकन विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन साल पहले भी सामने आई थी ऐसी घटना साईं मंदिर के पीछे स्थित झील क्षेत्र सघन पौधारोपण और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहां लंबे समय से बड़ी संख्या में कौए निवास करते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार करीब तीन वर्ष पहले भी इसी क्षेत्र में कौओं की असामयिक मौत का मामला सामने आया था। इस बार भी बड़ी संख्या में कौओं के मृत मिलने और कुछ के बीमार अवस्था में पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की। उप संचालक पशुपालन डॉ. एमएल जारोलिया ने बताया कि विभागीय दल मौके पर पहुंचा। दल में शामिल डॉ. अरविंद महाजन और डॉ. अंकित जैन ने क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक सैंपल एकत्रित किए। 22 नवंबर को दोपहर में लिए गए सैंपल वन विभाग के माध्यम से जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं।