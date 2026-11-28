नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। छावनी क्षेत्र में शनिवार सुबह नगर पालिका की पेयजल सप्लाई के साथ घरों में डीजल मिला दूषित पानी पहुंचने से हड़कंप मच गया। नलों से हल्के हरे-पीले रंग का चिकनाई युक्त और तेज दुर्गंध वाला पानी निकलने पर रहवासी सकते में आ गए। पानी में डीजल जैसी तेज गंध आ रही थी।

रहवासियों के अनुसार दो-तीन दिनों से पेयजल में हल्की गंध महसूस हो रही थी, लेकिन शनिवार सुबह नलों से करीब 60 घरों में दुर्गंध और चिकनाई युक्त पानी आने पर स्थिति गंभीर हो गई। लोगों ने इसकी सूचना नगर पालिका को दी। इस पर नगर पालिका का अमला सक्रिय हुआ और प्रभावित क्षेत्र में पेयजल सप्लाई बंद कराई गई।