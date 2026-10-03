आगर-मालवा में नकद भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने लगाया जाम, हाईवे पर लगी वाहनों की कतार

नईदुनिया न्यूज, आगर-मालवा। कृषि उपज मंडी में फसल बेचने पहुंचे किसानों ने शनिवार को नकद भुगतान की मांग को लेकर छावनी नाका चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। किसानों के सड़क पर बैठने से हाईवे पर करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी।

किसानों का कहना था कि मंडी में फसल बेचने के बाद उन्हें नकद भुगतान नहीं किया जा रहा है। व्यापारियों की ओर से बैंक पासबुक लाने और भुगतान की राशि खाते में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। किसानों ने तत्काल नकद भुगतान की मांग को लेकर नाराजगी जताई।

खेती के जरूरी खर्चों के लिए तत्काल राशि की जरूरत किसानों ने बताया कि फसल बेचने के बाद उन्हें खेती-किसानी सहित अन्य जरूरी खर्चों के लिए तत्काल राशि की आवश्यकता रहती है। बैंक खाते में राशि आने के बाद उसे निकालने में अतिरिक्त समय लगने के साथ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी मांग को लेकर किसान मंडी से बाहर निकलकर छावनी नाका चौराहे पर एकत्र हो गए और चक्काजाम कर दिया। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार चक्काजाम के कारण छावनी नाका चौराहे से गुजरने वाले हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहने से वाहन चालकों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।