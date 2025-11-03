MP: छात्राओं की रील बनाने का फितूर पड़ा महंगा, सलमान और शाहनवाज पहुंचे सलाखों के पीछे

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। प्रमुख मार्गों, सघन आवाजाही वाले चौराहों और बस स्टैंड पर कई दिनों से रील बनाकर लोगों को परेशान करने और छात्राओं के वीडियो, फोटो बनाने के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया। रील बनाने वाले दो युवकों की इस हरकत पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

शिकायत दर्ज करवाई नाबालिग छात्राओं के साथ रील बनाना सलमान और शाहनवाज को भारी पड़ गया। कोतवाली थाने में हिंदू संगठनों ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ युवक बिना अनुमति के छात्राओं के वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे।