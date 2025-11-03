मेरी खबरें
    MP: छात्राओं की रील बनाने का फितूर पड़ा महंगा, सलमान और शाहनवाज पहुंचे सलाखों के पीछे

    प्रमुख मार्गों, सघन आवाजाही वाले चौराहों और बस स्टैंड पर कई दिनों से रील बनाकर लोगों को परेशान करने और छात्राओं के वीडियो, फोटो बनाने के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया। रील बनाने वाले दो युवकों की इस हरकत पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 07:45:24 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:45:24 AM (IST)
    MP: छात्राओं की रील बनाने का फितूर पड़ा महंगा, सलमान और शाहनवाज पहुंचे सलाखों के पीछे
    छात्राओं की रील बनाने का फितूर पड़ा महंगा

    HighLights

    1. नाबालिग छात्राओं के साथ रील बनाना पड़ा भारी
    2. सलमान और शाहनवाज पहुंचे सलाखों के पीछे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। प्रमुख मार्गों, सघन आवाजाही वाले चौराहों और बस स्टैंड पर कई दिनों से रील बनाकर लोगों को परेशान करने और छात्राओं के वीडियो, फोटो बनाने के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया। रील बनाने वाले दो युवकों की इस हरकत पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में लिया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    शिकायत दर्ज करवाई

    नाबालिग छात्राओं के साथ रील बनाना सलमान और शाहनवाज को भारी पड़ गया। कोतवाली थाने में हिंदू संगठनों ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ युवक बिना अनुमति के छात्राओं के वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे थे।


    क्या है आरोप

    आरोप है कि ये युवक एक निजी स्कूल के सामने खड़े होकर नाबालिग छात्राओं के साथ रील बना रहे थे। इसके अलावा, वे न केवल छात्राओं के वीडियो बना रहे थे बल्कि बोर्ड पर आपत्तिजनक बातें लिखकर भी वीडियो तैयार कर रहे थे। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और राहगीरों के साथ भी ऐसे वीडियो बनाने की शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें जेल भेज दिया।

