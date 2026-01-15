Ladli Behna Yojana: लाडली बहनों के लिए खुशखबरी... CM मोहन यादव इस तारीख को पैसे करेंगे ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 16 जनवरी 2026 को लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को मासिक आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि माखन नगर, नर्मदापुरम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक मुख्य कार्यक्रम स्थल और अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दिखाया जाएगा। इससे महिला हितग्राही आसानी से कार्यक्रम को देख सकेंगी।

जिला स्तरीय आयोजन और उत्सव

शाजापुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उमावि क्रमांक एक के आडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पूर्व जिले में उत्सव मनाने की भी योजना है, ताकि समुदाय स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।

अधिकारियों को निर्देश

जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और सभी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अधिकारी निर्देशित किए गए हैं कि महिला हितग्राहियों को कार्यक्रम दिखाने और उत्सव आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी की जाए।