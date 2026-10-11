नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के स्वर्ण शृंगार का दर्शन करने लगने लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार

निकुंज माहेश्वरी, नईदुनिया, नलखेड़ा (आगर मालवा) : शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन रविवार को मां बगलामुखी का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। प्रातः कालीन व संध्याकालीन आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए तथा दर्शनार्थियों की मंदिर परिसर में लंबी-लंबी कतार लगी रही।

देश प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने शक्ति की आराधना की और मत्था टेका। मंत्रोच्चार की मंगल ध्वनियों के बीच मंदिर परिसर में साधक, उपासक हवन अनुष्ठान, जप तप करते हुए दिखाई दिए। इधर मां बगलामुखी को 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं को भीड़ को लेकर चुपके चुपके पर नजर बनाए रखी। मां बगलामुखी मंदिर परिसर में पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी के द्वारा पुलिस चौकी का शुभारंभ किया गया।