30 से ज्यादा पट्टों पर 'मध्य प्रदेश' बना भूमि स्वामी, परेशान होकर दो महीने से तहसील के चक्कर लगा रहे किसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। जिले की गुलाना तहसील क्षेत्र के करीब 30 लोगों की पट्टे की भूमि स्वामी के रूप में ''मध्य प्रदेश'' दर्ज हो गया। स्वामित्व प्रमाण पत्रों में हुई इस गड़बड़ी से पट्टा धारक परेशान हो गए और सुधार के लिए आवेदन भी दिए गए। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी त्रुटि से ऐसा हुआ है। यह स्थिति शाजापुर के अलावा प्रदेश में और भी कुछ क्षेत्रों में सामने आई है, जिसका सुधार किया जा रहा है।

जिले के ग्राम पलसावद के 30 से अधिक हितग्राहियों की भी यह परेशानी है। उनके पट्टों पर भूमि स्वामी के रूप में ''मध्य प्रदेश'' को दर्शाया गया है। यह लोग करीब दो माह से तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, किंतु दस्तावेज में सुधार नही हो सका है। पीड़ित जसमत परमार ने बताया कि गड़बड़ी को सुधारने के लिए पटवारी संतोष धनोतिया से संपर्क किया। बावजूद अभी तक सुधार नही हुआ है।