शाजापुर में बड़ा हादसा टला : डीजे की तेज आवाज के बीच मकान की छत का हिस्सा भरभराकर गिरा

नईदुनिया न्यूज, शुजालपुर। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान शनिवार रात तेज आवाज में डीजे बजने के कुछ देर बाद चौबे मार्ग स्थित एक मकान की छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। छत का मलबा कमरे में रखा सामान पर गिरने से नुकसान हुआ।
गनीमत रही कि उस समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मकान मालकिन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अभिजीत देशमुख के चौबे मार्ग स्थित पैतृक मकान की है। उनकी 75 वर्षीय माता शैलजा देशमुख यहां अकेली रहती हैं।
शैलजा के अनुसार, शनिवार रात विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे की आवाज काफी तेज थी। इसी दौरान मकान में थर्राहट और कंपन महसूस हुआ। कुछ देर बाद धमाके जैसी तेज आवाज आई। आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कहीं सिलेंडर फट गया है। सुबह मकान देखने पर एक कमरे की छत का हिस्सा गिरा मिला। मलबे से कमरे में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। शैलजा ने प्रशासन से तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाने और निर्धारित ध्वनि सीमा के नियमों का पालन कराने की मांग की है।
गणेश विसर्जन को लेकर हुई शांति समिति की बैठक में एसडीएम अंकिता पाटकर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और उत्सव समितियों के आयोजकों के बीच जुलूस में डीजे नहीं बजाने पर सहमति बनी थी। नगर की करीब 90 प्रतिशत समितियों ने इसका पालन करते हुए बैंड, ढोल और ताशे के साथ जुलूस निकाले। हालांकि, कुछ स्थानों पर डीजे बजने की बात सामने आई।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि छत गिरने की वजह डीजे से उत्पन्न कंपन थी या मकान की संरचनात्मक स्थिति। घटनास्थल के पास एक होटल के कांच के शीशे भी तेज आवाज और कंपन के दौरान टूटकर गिरने की बात सामने आई है। छत गिरने के वास्तविक कारण की पुष्टि भवन की स्थिति और तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी।
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