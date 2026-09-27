शाजापुर में बड़ा हादसा टला : डीजे की तेज आवाज के बीच मकान की छत का हिस्सा भरभराकर गिरा

नईदुनिया न्यूज, शुजालपुर। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान शनिवार रात तेज आवाज में डीजे बजने के कुछ देर बाद चौबे मार्ग स्थित एक मकान की छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। छत का मलबा कमरे में रखा सामान पर गिरने से नुकसान हुआ।

गनीमत रही कि उस समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मकान मालकिन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अभिजीत देशमुख के चौबे मार्ग स्थित पैतृक मकान की है। उनकी 75 वर्षीय माता शैलजा देशमुख यहां अकेली रहती हैं।