MP News: जाम में फंसे मंत्री गोविंद राजपूत, बिजली समस्या पर अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले- निलंबन के लिए तैयार रहें

नईदुनिया न्यूज, मोहन बड़ोदिया शाजापुर। शिवाजी कॉलोनी में लगा विद्युत ट्रांसफॉर्मर जल जाने से कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय पर ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाने से नाराज कॉलोनीवासियों का सब्र शनिवार शाम टूट गया। शाम करीब छह बजे कालोनीवासी सड़क पर उतर आए और बस स्टैंड क्षेत्र में रास्ता जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।
इस बीच खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का काफिला वहां पहुंचा और जाम में फंस गया। यह देखकर मंत्री वाहन से उतरे और आक्रोशित लोगों के बीच पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बताया कि क्षेत्र में बार-बार बिजली कटौती हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला।
लंबे समय तक बिजली गुल रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बुजुर्ग और छोटे बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं, वहीं पानी की सप्लाई भी बाधित हो जाती है। मंत्री राजपूत ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर चर्चा की। निर्देश दिए कि समस्या का तुरंत स्थायी समाधान किया जाए।
मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारी निलंबन झेलने के लिए तैयार रहें। मंत्री के आश्वासन और त्वरित कार्रवाई की गारंटी के बाद लोगों ने रास्ता जाम समाप्त कर दिया, जिससे यातायात सामान्य हो सका।