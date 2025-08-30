MP News: जाम में फंसे मंत्री गोविंद राजपूत, बिजली समस्या पर अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले- निलंबन के लिए तैयार रहें

नईदुनिया न्यूज, मोहन बड़ोदिया शाजापुर। शिवाजी कॉलोनी में लगा विद्युत ट्रांसफॉर्मर जल जाने से कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय पर ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाने से नाराज कॉलोनीवासियों का सब्र शनिवार शाम टूट गया। शाम करीब छह बजे कालोनीवासी सड़क पर उतर आए और बस स्टैंड क्षेत्र में रास्ता जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।

गोविंद सिंह राजपूत का काफिला पहुंचा इस बीच खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का काफिला वहां पहुंचा और जाम में फंस गया। यह देखकर मंत्री वाहन से उतरे और आक्रोशित लोगों के बीच पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बताया कि क्षेत्र में बार-बार बिजली कटौती हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला।