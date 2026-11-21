नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। शहर की एक कॉलोनी में निवासरत 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया कि कोचिंग जाने के दौरान रास्ते में चार युवकों ने अश्लील इशारे किए। घर पहुंचकर पिता को घटना बताई तो वे आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा के घर पहुंचकर पिता और भाई के साथ मारपीट कर दी।

सहेलियों के साथ कोचिंग जाते वक्त हुई छेड़छाड़, परिजनों से की मारपीट घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। गुरुवार को पीड़िता ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि वह सहेलियों के साथ कोचिंग जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपियों ने अश्लील इशारे किए।