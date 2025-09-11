मेरी खबरें
    CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरुवार को शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाय माता को रखना है, यह अपनी सरकार है। बताओ 33 करोड़ देवी-देवताओं का जिसमें वास हो, उस गाय छोड़कर कांग्रेस के लोग घर-घर बड़े-बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको कुत्ते मुबारक, अपन तो गाय माता वाले हैं।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 09:35:57 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 09:39:02 PM (IST)
    CM मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री ने शाजापुर में फसल नुकसान का लिया जायजा
    2. बोले- किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे
    3. सीएम ने क्लेक्टरों को दिए फसल का सर्वे कराने का निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव गुरुवार को जिले की पोलायकलां तहसील के ग्राम खड़ी पहुंचे। पीले मोजेक सहित अन्य कारणों से खराब हुई सोयाबीन की फसल का जायजा लिया। डा. यादव ने कांग्रेसियों पर निशाना साधा।

    किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे- सीएम

    उन्होंने ग्राम खड़ी के किसान परवत सिंह बगाना के निवास पर जाकर सोयाबीन की खराब हुई फसल से हुए नुकसान की जानकारी ली और बच्चों को दुलारा।

    कृषि चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों के साथ हैं, किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने शाजापुर कलेक्टर सहित प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराएं।

