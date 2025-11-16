मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    राजा राममोहन राय पर बयान देने वाले एमपी के मंत्री का यूटर्न, बोले- 'गलती से मुंह से निकल गया, प्रायश्चित करता हूं'

    मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था ‘राजा राममोहन राय' अंग्रेजों के दलाल थे। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर सियासी हमला बोला था। उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली है।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 01:35:34 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 01:40:36 PM (IST)
    राजा राममोहन राय पर बयान देने वाले एमपी के मंत्री का यूटर्न, बोले- 'गलती से मुंह से निकल गया, प्रायश्चित करता हूं'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बयान पर बाद यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने अपने बयान पर कहां की वह राजा राममोहन राय का बहुत सम्मान करते हैं आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम में दिए बयान पर उन्हें दुख है वह गलती से त्रुटि वर्ष निकल गया था उसके लिए वह प्रायश्चित करते हैं।

    मेरे मुंह से गलत निकल गया

    जारी वीडियो में कहा- बिरसा मुंडा जयंती पर एक कार्यक्रम में अंग्रेजों की शरण के विषय में बता रहा था। अंग्रेजों की षड्यंत्र की बात कर रहा था। मुझसे गलती से फ्लो में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसके लिए मुझे दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूं। राजा राममोहन राय व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। मेरे से गलती से बयान ऐसा निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं।


    राजा राममोहन राय को बताया था अंग्रेजों के दलाल

    बता दें कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था ‘राजा राममोहन राय' अंग्रेजों के दलाल थे। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर सियासी हमला बोला था। उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। विवाद के बाद उन्होंने माफी मांग ली है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.