राजा राममोहन राय पर बयान देने वाले एमपी के मंत्री का यूटर्न, बोले- 'गलती से मुंह से निकल गया, प्रायश्चित करता हूं'

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बयान पर बाद यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने अपने बयान पर कहां की वह राजा राममोहन राय का बहुत सम्मान करते हैं आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम में दिए बयान पर उन्हें दुख है वह गलती से त्रुटि वर्ष निकल गया था उसके लिए वह प्रायश्चित करते हैं।

मेरे मुंह से गलत निकल गया जारी वीडियो में कहा- बिरसा मुंडा जयंती पर एक कार्यक्रम में अंग्रेजों की शरण के विषय में बता रहा था। अंग्रेजों की षड्यंत्र की बात कर रहा था। मुझसे गलती से फ्लो में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, इसके लिए मुझे दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूं। राजा राममोहन राय व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। मेरे से गलती से बयान ऐसा निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं।