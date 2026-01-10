आगर-मालवा की तीर्थ नर्सरी में नारकोटिक्स की छापेमारी, नशीले पदार्थों पर बड़ा एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। जिले के आमला क्षेत्र में शनिवार सुबह नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी और गोपनीय कार्रवाई को अंजाम दिया। उज्जैन सहित अन्य जिलों से पहुंची नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने आमला स्थित तीर्थ नर्सरी पर दबिश दी। कार्रवाई को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, नर्सरी परिसर से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। इसी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को पूरे मामले से दूर रखा गया और कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया।

मीडिया को रखा गया दूर नारकोटिक्स विभाग की टीम लगभग पांच चारपहिया वाहनों में मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मीडिया कर्मियों को परिसर से दूर रखा गया और सुरक्षाकर्मियों ने किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद होगी आधिकारिक पुष्टि, मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि यह एक बड़ी और संवेदनशील कार्रवाई है, जिसके चलते फिलहाल जानकारी साझा नहीं की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद ही बरामदगी, गिरफ्तारियों और नर्सरी से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।