नवरात्र में नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर के गर्भगृह में जाने की नहीं मिलेगी अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, नलखेड़ा (आगर-मालवा) : मां बगलामुखी के दरबार में नवरात्र में श्रद्धालुओं में आम और खास का भेद नही रहेगा। सभी भक्तों को एक ही स्थान से दर्शन का मौका मिलेगा। यहां देशभर से आमजन के साथ वीआईपी दर्शन-हवन के लिए आते हैं।

आम दिनों में वीआईपी को प्रोटोकॉल अनुसार सुविधा दी जाती है, किंतु नवरात्र के दौरान ऐसा नही हो सकेगा। नौ दिनों तक किसी को भी गर्भगृह में जाने की अनुमति नही रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंध समिति तैयारी में जुटी है।

महज आधा घंटे में श्रद्धालुओं को मां के सुलभ दर्शन होंगे दावा है कि श्रद्धालु चार कतार में पंक्तिबद्ध होकर मंदिर के त्रिशूल मंडपम तक पहुंचेंगे और कितनी भी भीड़ होने पर महज आधा घंटे में श्रद्धालुओं को मां के सुलभ दर्शन होंगे। यहां हवन का विशेष महत्व है, मान्यता है कि यहां हवन करने से शत्रु पर विजय, विवाद आदि की समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होती है। इस वर्ष नए हवन कुंड बनाए गए हैं नवरात्र में आमदिनों की तुलना में अधिक हवन होते हैं। श्रद्धालुओं को हवन कुंड खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। इससे राहत के लिए इस वर्ष नए हवन कुंड बनाए गए हैं, जिससे अधिक श्रद्धालुओं को अवसर मिल सकेगा।