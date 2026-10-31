शाजापुर में पिकअप ने बाइक को रौंदा, पति-पत्नी और 1 साल के मासूम की मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर/ सलसलाई। देव दर्शन की आस्था लेकर घर से निकले एक परिवार को रास्ते में ऐसा दर्दनाक हादसा झेलना पड़ा कि एक ही झटके में पूरा परिवार उजड़ गया। सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर गोदना के पास शनिवार को पिकअप की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और उनके एक साल से अधिक के मासूम बच्चे की मौत हो गई। तीनों बोलाई में हनुमानजी के दर्शन करने के बाद अय्यापुर जा रहे थे। हादसे की खबर से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

जानकारी के अनुसार आष्टा की इंद्रा कालोनी निवासी अजित पुत्र रामसिंह पंवार (30 वर्ष) अपनी पत्नी पूजा (27 वर्ष) और एक साल के बच्चे के साथ बाइक से निकले थे। परिवार बोलाई में हनुमानजी के दर्शन करने के बाद अय्यापुर की ओर जा रहा था।इसी दौरान सारंगपुर-सलसलाई हाईवे पर गोदना के पास पीछे से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार संभल भी नहीं पाए और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में पति, पत्नी और मासूम बच्चे की जान चली गई।