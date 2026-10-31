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बेंगलुरु के 5-स्टार होटल के स्विमिंग पूल में करंट फैलने से दो विदेशियों की मौत, बचाने आए दो लोग भी घायल

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित हिल्टन समूह के 24 मंजिला लग्जरी होटल 'कॉनराड' में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज हादसा पेश आया। होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित स्विमिंग पूल में उतरे दो विदेशी मेहमानों की करंट लगने से मौत हो गई।

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 02:44:35 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 02:44:35 PM (IST)
बेंगलुरु के 5-स्टार होटल के स्विमिंग पूल में करंट फैलने से दो विदेशियों की मौत, बचाने आए दो लोग भी घायल
बेंगलुरु के 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में दौड़ा करंट, दो की मौत (AI तस्वीर)

HighLights

  1. बेंगलुरु के 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में दौड़ा करंट
  2. दो विदेशी नागरिकों की मौत, दो लोग घायल
  3. होटल की सुरक्षा और व्यवस्था पर उठे कड़े सवाल

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित हिल्टन समूह के 24 मंजिला लग्जरी होटल 'कॉनराड' में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज हादसा पेश आया। होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित स्विमिंग पूल में उतरे दो विदेशी मेहमानों की संदिग्ध रूप से बिजली का करंट लगने से जान चली गई। मृतकों को बचाने के प्रयास में एक अमेरिकी अतिथि तथा होटल का एक भारतीय कर्मचारी भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गए।

मृतक और घायलों का विवरण

मृतकों में जर्मनी के 57 वर्षीय अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थीस (लुफ्थांसा एयरलाइंस में क्रू सदस्य) तथा स्लोवाकिया के 45 वर्षीय जुराज होर्वाट (आईबीएम में प्रोजेक्ट मैनेजर) शामिल हैं। दोनों इसी होटल में ठहरे हुए थे। डूबते और तड़पते साथियों की मदद के लिए आगे आए 41 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मैथ्यू डेसैंटिस तथा पूल अटेंडेंट राहुल तिवारी भी करंट लगने से जख्मी हो गए। दोनों को तुरंत मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर और खतरे से बाहर है।


होटल की सुरक्षा और व्यवस्था पर उठे कड़े सवाल

लगभग 25,000 प्रति रात के बेस फेयर वाले इस अल्ट्रा-लग्जरी होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर इस त्रासदी के बाद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, होटल प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है।

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हालांकि शनिवार सुबह उनकी वेबसाइट पर पूल को 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रखरखाव के नाम पर बंद किए जाने की सूचना चस्पा कर दी गई। पुलिस अब पूल के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वायरिंग की तकनीकी जांच कर रही है ताकि करंट उतरने की असली वजह साफ हो सके।

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