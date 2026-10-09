बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था, शाजापुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लगाया जाम

नईदुनिया न्यूज, मक्सी (शाजापुर) : मक्सी के समीप ग्राम बघेरा और आसपास के गांवों में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। बिजली समस्या को लेकर विभाग को बार-बार अवगत कराने के बावजूद जब समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीणों को मजबूरन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और स्पष्ट कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, वे मौके से नहीं हटेंगे।

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के कारण लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं होने से रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या से कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बार-बार शिकायत करने के बाद भी जब जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या का निराकरण नहीं किया, तो ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया और उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा।