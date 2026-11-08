शाजापुर में कब्रिस्तान की जमीन पर खूनी संघर्ष, फायरिंग और पथराव में 26 घायल, 39 पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर: जिले के शुजालपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर टपका बसंतपुर गांव में रविवार सुबह कब्रिस्तान की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग के बाद मारपीट तथा तोड़फोड़ हुई। घटना में 26 लोग घायल हुए हैं। इनमें महिलाएं और 90 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं। एक पक्ष के 11 और दूसरे पक्ष के 15 लोग घायल हुए। गांव में पुलिस बल तैनात है। दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 39 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

पहले पक्ष का आरोप: दुआ पढ़ने के दौरान रोका और मारपीट की पहले पक्ष के फरियादी इलियास अली (37) ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 8:30 बजे वे अपने पिता की कब्र पर दुआ पढ़ने कब्रिस्तान गए थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें रोककर पूछा कि वे वहां क्यों आए हैं। इसके बाद गाली-गलौज हुई।