शुजालपुर में ग्राइंडर का पत्ता टूटकर युवक के गले में धंसने से मौत, अगले महीने थी शादी

नईदुनिया न्यूज, शुजालपुर। घर में अगले महीने होने वाली शादी की तैयारियां चल रही थीं। परिवार को उम्मीद थी कि दीपक की शादी के बाद घर में खुशियां आएंगी, लेकिन बुधवार को एक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। ग्राम अरनियाकला की स्टील वेल्डिंग दुकान पर काम करते समय ग्राइंडर का पत्ता टूटकर 25 वर्षीय दीपक के गले में जा धंसा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

हादसे की खबर से उसके गृह ग्राम अलीसरिया में शोक छा गया। दीपक पुत्र धरम सिंह जादौन उर्फ भुरु सिंह निवासी अलीसरिया पिछले पांच वर्षों से अरनियाकलां में टिंकू विश्वकर्मा की वेल्डिंग दुकान पर काम कर रहा था। बुधवार सुबह वह दुकान पहुंचा।