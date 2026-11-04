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शाजापुर में जनसुनवाई के दौरान हंगामा, रजिस्ट्री नही होने से परेशान युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास

जनसुनवाई में इस बार भी खूब हंगामा हुआ। पिछली जनसुनवाई में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। वहीं इस बार एक युवक ने ईंट-पत्थर से खुद को चोट पहुंचाकर जान देने की कोशिश की।

By Mohit VyasEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 11:28:24 AM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 11:28:24 AM (IST)
शाजापुर में जनसुनवाई के दौरान हंगामा, रजिस्ट्री नही होने से परेशान युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास
राजेंद्र को संभालते होमगार्ड सैनिक, मौके पर खड़ीं एसडीएम मनीषा वास्कले, डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा। -नईदुनिया

HighLights

  1. कलेक्ट्रेट परिसर में सिर पर ईंट-पत्थर मारकर खुद को पहुंचाई चोट
  2. पिछली जनसुनवाई में भी एक युवक ने किया था आत्मदाह का प्रयास
  3. जमकर की नारेबाजी, बोला भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार भी खूब हंगामा हुआ। पिछली जनसुनवाई में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। वहीं इस बार एक युवक ने ईंट-पत्थर से खुद को चोट पहुंचाकर जान देने की कोशिश की।

युवक राजेंद्र कुमार शुजालपुर अनुभाग के ग्राम खड़ी का निवासी है। पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री नही होने से वह परेशान है, पिछली जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था। किंतु समस्या का समाधान नही होने से इस बार आत्महत्या के इरादे से पहुंचा था।


युवक को लालघाटी थाने भेजा गया

युवक को कलेक्ट्रेट में तैनात होमगार्ड सैनिक और पुलिसकर्मियों ने खुद को चोट पहुंचाने से रोका। हालांकि इसके बावजूद उसने अपने सिर में ईंट मार ली थी। युवक को लालघाटी थाने भेजा गया। जहां पुलिस ने उसे समझाइश देकर मामला शांत कराया।

मुझे धनतेरस तक लोगों का पैसा देना है

इसके पहले एसडीएम मनीषा वास्कले और डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा ने भी कलेक्ट्रेट परिसर में राजेंद्र को समझाने का प्रयास किया। किंतु वह रो-रो कर यही कहता रहा कि मेरी रजिस्ट्री नही हो रही, मुझे लोन नही मिल रहा। मैं और मेरे बच्चे परेशान हैं। मुझे परेशान होते सात महीने हो गए हैं। मुझे धनतेरस तक लोगों का पैसा देना है, कहां से पैसा दूंगा। मैं भारत से बाहर का हूं क्या। आज मेरी रजिस्ट्री होना तय है, नही तो आज मेरी मौत होगी। इसके जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होगी।

यह है परेशानी

पोलायकलां तहसील के ग्राम खड़ी निवासी राजेंद्र का कहना है कि पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके लिए वह पिछले कई महीनों से भटक रहा है। रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उसे बैंक से ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को लेकर वह मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचा था। आवेदन देने से पहले ही उसने कलेक्टर परिसर के बाहर विरोध शुरू कर दिया।

जमकर की नारेबाजी, बोला भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद

राजेंद्र मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं इसकी जिम्मेदार कलेक्टर की रहेगी। प्रशासन की रहेगी। वह रोते हुए भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा। युवक द्वारा खुद को चोट पहुंचाने और हंगामा किए जाने के कारण काफी देर तक परिसर में अफरा-तफरी मची रही। एसडीएम मनीषा वास्कले और डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा काफी देर तक बाहर ही खड़े रहे।

सुस्ती पड़ेगी भारी, अधिकारी पर लगेगा अर्थदंड

कलेक्टर डा. परिक्षित संजयराव झाड़े ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा में सोमवार को निर्देश दिए कि 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने और लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करने के निर्देश दिए। ऐसा नही होने पर राजस्व अधिकारियों पर 250 रूपये प्रतिदिवस की राशि का अर्थदंड लगाने की बात कही है।

समयसीमा में प्रकरण नहीं निपटाने वाले अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड

स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना के तहत हितग्राहियों की निशुल्क रजिस्ट्री में बेहतर काम करने वाले पटवारियों को अब कलेक्टर सम्मानित करेंगे। समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डा.परिक्षित संजयराव झाड़े ने प्रत्येक अनुभाग से तीन-तीन पटवारियों का चयन करने के निर्देश दिए। चयनित पटवारियों को बैठक में प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की 100 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समयसीमा में नहीं निपटाने वाले राजस्व अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए है।

लगातार दूसरे मंगलवार हंगामा

  • शाजापुर में जनसुनवाई के दौरान लगातार दूसरे मंगलवार विरोध की घटना सामने आई है।

  • पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में ग्राम गिरवर निवासी दुर्गेश मालवीय ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया था। युवक माचिस जलाने ही वाला था, तभी मौके पर मौजूद लोगों ने माचिस छीनकर उसे रोका।

  • जून 2026 में पोलायकलां के किसान शरद कुमार शर्मा ने वर्ष 2019 से भूमि सीमांकन के लिए 50 से अधिक शिकायतें करने के बावजूद समाधान नहीं होने का आरोप लगाकर कलेक्ट्रेट में हंगामा किया था।

  • जून 2024 में सुंदरसी की 90 वर्षीय संपतबाई बार-बार आवेदन देने के बाद भी मकान और जमीन की समस्या नहीं सुलझने पर इच्छा मृत्यु की गुहार लेकर पहुंची थीं।

  • नबंवर 2024 में भी कलेक्ट्रेट में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान एक परिवार द्वारा खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महाद का प्रयास किया जा चुका है। कार्यालय के बाहर ही पूरे परिवार ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया, यहां तक की महिला ने साथ लिए बच्चे पर भी पेट्रोल उड़ेल दिया था।

तकनीकि समस्या है, भोपाल जानकारी दी है

युवक की रजिस्ट्री तकनीकि कारण से नही हो सकी है। समस्या का समाधान भोपाल स्तर से होगा। हमने इसकी जानकारी भोपाल भेजी है। युवक की समस्या को देखते हुए मैं खुद व्यक्तिगत रुप से यह काम कराने का प्रयास करूंगा। युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसके लिए उसे समझाइश दी गई है। -डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े, कलेक्टर

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