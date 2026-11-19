मेरे कांग्रेसी मित्र ने मेरा एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया है। वह गर्मी का समय था, जब इस वार्ड में पांच-सात दिन में पानी सप्लाई हो रहा था। इसी दौरान वार्ड क्रमांक पांच में पानी की टंकी की पाइप लाइन कॉलोनी में ले जाई गई है। उसके लिए मैंने मना किया। कहा कि यहां पर एक टी लगा दो। जिससे अन्य वार्डवासियों को भी पानी मिल सकेगा। लेकिन कर्मचारियों ने बात नहीं मानी और अध्यक्ष द्वारा मना करने की बात कही। इससे भावावेश में आकर मेरे द्वारा अपशब्दों का प्रयोग हो गया। उसके लिए जय प्रकाश जी मेरे काका, बड़े भाई हैं। मैं उनसे माफी मांगता हूं।- भगवतसिंह राजपूत, पार्षद पति व प्रतिनिधि।