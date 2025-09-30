MP में हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक की पिटाई, लड़की की तलाश जारी, घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है।

मारपीट कर जला दी मोटरसाइकिल युवक ग्राम देन्दला निवासी शरीफ है। रविवार से ही पुलिस और युवती के स्वजन, समाजजन व हिंदू संगठन के लोग युवक-युवती की तलाश में जुटे थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर में ग्राम बेरछी के पास लोगों ने युवक-युवती को देखा। जिस पर युवक के साथ मारपीट की गई और उसकी मोटरसाइकिल जला दी गई।