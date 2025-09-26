श्योपुर कोर्ट में कुर्सी पर बैठे 33 साल के वकील को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचते ही...

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिला न्यायालय श्योपुर परिसर में अभिभाषक सफात खान (33 वर्ष) का गुरुवार शाम करीब 4:00 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया। जिस समय हार्ट अटैक आया, उस समय वह न्यायालय परिसर में अपनी कुर्सी पर बैठे काम कर रहे थे। साथी वकील उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
साथी वकीलों ने बताया कि टेलीफोन एक्सचेंज के पास रहने वाले सफात खान अचानक कमजोरी महसूस होने पर टेबल पर सिर रखकर टिक गए। इस दौरान उन्होंने बेहद कमजोरी आने की बात कही तो साथी उन्हें अचेत अवस्था में जिला अस्पताल ले गए।
जिला अस्पताल पहुंचते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही खबर कोर्ट पहुंची वैसे ही युवा अभिभाषक की मौत की खबर से पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसर गया। जिस समय हार्ट अटैक आया उस समय कोर्ट परिसर में अपनी सीट पर बैठे वकालत का काम कर रहे थे। ऐसे में लोगों ने ऐसी घटना आंखों के सामने होती देखी।
